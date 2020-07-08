Sason'da 2 ev karantinaya alındı Sason ilçesinde 2 ev yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Sason ilçesinde 2 ev yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Sason Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, Yeni ve Boğazkapı köylerindeki 2 evde salgının kontrolü amacıyla, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Vatandaşların çok zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, ilçe merkezine ve köylere dışardan gelen herkesin ikamet ettiği kişilerle beraber 14 gün boyunca evlerinden çıkmamaları ve misafir kabul etmemeleri toplum sağlığı açısından büyük önem taşıyor." denildi.

Kaynak: AA