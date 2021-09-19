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Sason'da 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Sason'da 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri

Batman'ın Sason ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle tören düzenlendi.

Batman'ın Sason ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle tören düzenlendi.

Sason Cumhuriyet Meydanında düzenlenen tören, saygı duruşu, İstiklal Marşının okunması ve meydanda bulunan Atatürk anıtına, kaymakamlık ve belediye başkanlığının çelenklerinin sunumuyla başladı. Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı jandarma teğmen Hamit Büyükyanar yaptı.

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törenin sona ermesinin ardından, Öğretmenevine şehit yakınları ve gazilerle kahvaltıda bir araya gelen Kaymakam Murat Mete, ülkenin birlik ve beraberliğini şehit ve gazilere borçlu olduklarını söyledi. Kaymakam Mete, "Bu kutsal vatanı dize getirmek için emperyalist güçler hiç durmadan sürekli sinsi planlar yapmış ve her daim ülkeyi hedef alan eylemlerin peşinde oldular. Sürekli bu büyük vatanı bölme, parçalama ve dize getirme çalışmaları içerisinde olanların hesaba katamadığı bir şey vardı ki o da onların önüne sürekli bir set gibi çıkmış ve onların oyunlarını başlarına geçirmiştir. İşte bu güç bu kutsal vatanın her karış toprağı üzerinde yaşayan asil milletin asaleti, vatanseverliği ve kahramanlığıdır. Bu güç milletimizin ta kendisidir. Bu Kahraman millet dün olduğu gibi bu günde vatan topraklarını canı pahasına korumuş, şehit ve gazi olmuştur. Bu vesile ile bu topraklar üzerinde kanları dökülen aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, kahraman gazilerimize de acil şifalar diliyorum" dedi. - BATMAN

Sason'da 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri

Sason'da 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri

Sason'da 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri

Sason'da 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri

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