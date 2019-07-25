Sason'da 15 Temmuz şehitleri anısına fidan dikildi

Sason ilçesinde Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM ve Aile Destek Merkezi (ADEM) tarafından 15 Temmuz şehitleri anısına fidil dikildi.

Sason 15 Temmuz Demokrasi Parkında düzenlenen etkinlikte FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olanlar anısına fidanlar toprakla buluşturuldu.

Sason ÇATOM Müdürü Muhsine Bozkurt, kursiyerlerde bu konuda farkındalık oluşturmak, 15 Temmuz'u daha iyi anlamalarını sağlamak amacıyla böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirti.

Kaynak: AA