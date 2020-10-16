Sason'da 10 güvenlik korucusu alınacak
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Sason'da 10 güvenlik korucusu alınacak

16.10.2020 10:29 | Son Güncelleme: 16.10.2020 10:45
Sason'da 10 güvenlik korucusu alınacak

Batman'ın Sason ilçesinde görev yapmak üzere 10 güvenlik korucusu alınacağı belirtildi.

Batman'ın Sason ilçesinde görev yapmak üzere 10 güvenlik korucusu alınacağı belirtildi.

Sason Kaymakamlığı tarafından yapılan duyuruda, ilçe mülki sınırları içindeki mevcut durumun devamının sağlanması, meydana gelebilecek zafiyetlerin önlenmesi maksadıyla Dereiçi köyünde 9 ve Kilis köyünde 1 kişi olmak üzere toplam 10 güvenlik korucusu alımının yapılacağı kaydedildi. Açıklamada, "İstekliler, Sason Kaymakamlığı resmi internet sitesi, Sason Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğünden ya da Sason İlçe Jandarma Komutanlığından temin edecekleri güvenlik korucuların göreve alımında aranacak şartlar ve müracaatlarında istenecek şartları taşımaları halinde müracaat edebileceklerdir. Pandemi süreci nedeniyle güvenlik korucu alımlarına başvuru yapacak adayların alımların tüm aşamalarında maske ve sosyal mesafe kurallarına uyma ve hijyen kurallarına dikkat etmesi önemle rica olur" denildi.

Korucu olmak isteyen adayların 40 yaşından büyük olmaması, eğer bu kritere uygun aday olmazsa en fazla 50 yaşından gün almamış olması gerektiği kaydedildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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