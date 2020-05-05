Sason'da 1 köyde karantina uygulaması sona erdi

Sason ilçesinde koronavirüs (Kovid-19) salgının kontrolü amacıyla Gürgenli köyünde uygulanan karantina uygulaması sona erdi.

Sason ilçesinde koronavirüs (Kovid-19) salgının kontrolü amacıyla Gürgenli köyünde uygulanan karantina uygulaması sona erdi.

Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, Gürgenli köyünde koronavirüs salgınının kontrolü amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri kapsamında ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına karar verildiği anımsatıldı.

Gürgenli köyündeki vatandaşların bugün sağlık kontrolünden geçirilerek herhangi bir olumsuz durumun olmadığı tespit edildiğinden karantina uygulamasına son verildiği kaydedilen açıklamada, "Tüm vatandaşlarımızın kendi ikametlerinde kalmaları, çok zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, ilçemize ve köylerimize dışarıdan gelen herkesin ikamet ettiği yerdeki kişilerle beraber 14 gün boyunca evlerinden çıkmamaları ve misafir kabul etmemeleri, hem kendi hem de toplum sağlığı açısından hayati derecede önemlidir. Bu konuya riayet edilip edilmediği muhtarlarımız ve kolluk birimlerimiz tarafından denetlenecektir. Riayet etmeyen kişiler zorunlu karantina altına alınacak." denildi.

Kaynak: AA