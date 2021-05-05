Sason çileği yurt dışı pazarına açıldı
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Sason çileği yurt dışı pazarına açıldı

Sason çileği yurt dışı pazarına açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin çilek üretim merkezi haline gelen Batman'ın Sason ilçesinde devletin sağladığı yüzde 80 hibeyle ekilen çilekler, yurt içinin yanı sıra yurt dışına da gönderiliyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin çilek üretim merkezi haline gelen Batman'ın Sason ilçesinde devletin sağladığı yüzde 80 hibeyle ekilen çilekler, yurt içinin yanı sıra yurt dışına da gönderiliyor.

Sason'da çok sayıda ailenin geçim kaynağı olan çilek tarlalarında toplanan çilekler, Muş, Kars ve Van ile çevre illerden sonra Avrupa ülkelerine de gönderiliyor. İlçede üretilen çileklerin yüzde 100 organik olduğunu dile getiren çilek üreticisi Hidayet Erdem, "Bu ay itibariyle çilek hasadımız başlamıştır. Çileklerimizi ilk etapta çevre ilerimize Muş, Kars ve Van'a gönderiyoruz. İhracatımızı daha yükseltip Avrupa ülkelerine göndermeyi planlıyoruz. Gecen yıl Sason çileğini yurt dışına gönderdik bu yıl da göndereceğiz. Çileklerimiz tamamen organik hiçbir katkı madde atmadan tamamen organik üretiyoruz. Sason çileğimizin özeliği de dayanıklı mevsim şartlarına uygun yetiştiği için tadı çok lezzetlidir. Sason çileği tat bakımdan marka haline geldi. Bu ay itibariyle çilek hasadımızı yapıyoruz. Bu yıl çilek az ama inşallah güzel bir şekilde bu sezonu da kapatacağız" dedi. - BATMAN

Sason çileği yurt dışı pazarına açıldı
Sason çileği yurt dışı pazarına açıldı
Sason çileği yurt dışı pazarına açıldı
Sason çileği yurt dışı pazarına açıldı
Sason çileği yurt dışı pazarına açıldı
Sason çileği yurt dışı pazarına açıldı
Sason çileği yurt dışı pazarına açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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