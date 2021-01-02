Sason Belediyesinden temizlik seferberliği
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Sason Belediyesinden temizlik seferberliği

02.01.2021 14:35 | Son Güncelleme: 02.01.2021 14:35
Sason Belediyesinden temizlik seferberliği

Sason Belediyesi, temizlik seferberliği başlattı.

Sason Belediyesi, temizlik seferberliği başlattı.

Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilçede temizlik seferberliği başlatan Sason Belediyesi temizlik ekipleri bir çok noktada çalışma gerçekleştirdi.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ile boşalan cadde ve sokakların temizliği için kolları sıvadıklarını belirten Belediye Başkanı Muzaffer Arslan, ekiplerin vatandaş ve araç yoğunluğunun bulunduğu alanlarda temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları yürüttüğünü belirtti.

Arslan, çalışmaların sokağa çıkma kısıtlamasında devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Özmen

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