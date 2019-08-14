Sason balındaki bereketli artış fiyatları düşürdü

14.08.2019 23:28

Batman'ın Sason ilçesinde arı yetiştiricileri, yaylalarda üretilen kara kovan balında rekor artış olduğunu belirtti.

Sason yaylalarında kara kovan olarak adlandırılan toprak ve tezek karışımından yapılan kovanlarda organik bal üretimi yapan arı yetiştiricileri, geçen yıla nazaran bal üretiminin bu yıl yüzde yüzün üzerinde olduğunu söyledi. 30 yıldır arı yetiştiriciliği ile uğraştığını belirten Suphan Bozkurt, geçen yıla nazaran kara kovan bal üretiminde yüzde yüze yakın artış olduğunu kaydetti. Bozkurt, "Geçtiğimiz yıl ilkbaharda kuraklık yaşanmıştı. Arıların tam çalışma döneminde de yağışlar meydana geldi. Dolayısıyla birçok arıcının arıları telef oldu ve bal üretimi de oldukça azalmıştı. Bu yıl yağışlar mevsimlere uygun olarak yağdı. Arıların polen toplama döneminde de yağış olmadığı için kekik ve çiçeklerdeki polen de yıkanmamış oldu. Dolayısıyla arılar polen toplamda zorluk çekmedi ve çok çalıştı. Organik bal üretimi ilçemizde yüzde yüz artmış diye bilirim. Bu artış bal fiyatlarına da yansıyacaktır. Geçen yıl kilogramı 250 liradan satılan organik balın bu yıl 180 liraya kadar düşmesi bekleniyor" dedi. - BATMAN

Kaynak: İHA