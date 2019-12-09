Sason'a 4 milyon liralık grup köy yolu
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Sason'a 4 milyon liralık grup köy yolu

Batman'ın Sason ilçesinde İl Özel İdaresi tarafından Çakırpınar, Bayramlar ve Aykonak köylerini Muş'a bağlayacak grup köy yolunun yapımına başlandı.

09.12.2019 15:38 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:38
Sason'a 4 milyon liralık grup köy yolu

'ın ilçesinde İl Özel İdaresi tarafından Çakırpınar, Bayramlar ve Aykonak köylerini 'a bağlayacak grup köy yolunun yapımına başlandı.


Toplam 20 kilometre uzunluğundaki yolun 3 milyon 894 bin lira bütçe ile tamamlanması bekleniyor.

İlçedeki 2 bin 700 rakımlı Zoveser Dağı eteklerinde yol çalışması sürüyor. Yüzde 40 fiziki gerçekleşmenin sağlandığı yolun gelecek yıl tamamlanması bekleniyor.

Kaynak: AA
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