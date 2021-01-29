Şaşmaz Sanayi Bulvarı üzerine köprülü kavşaklar yapılacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Şaşmaz Sanayi Bulvarı üzerinde 2 köprülü kavşak yapılacağını duyurdu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı (İstanbul Yolu) ile Ankara Bulvarı Şaşmaz kavşağı arasında yer alan 2473. Cadde ve 2474. Cadde kesişimindeki kavşağa iki köprülü kavşak yapılması için Fen İşleri Daire Başkanlığınca çalışmalara başlandığı belirtildi. Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Köprü üstü iki gidiş, iki geliş olarak yapılacak proje kapsamında sanayi dönüşlerinin yapılacağı yan yollar da iki şerit olarak hizmet verecek. Bölgenin sanayi alanı olması ve İstanbul yolu güzergahını Eskişehir yoluna bağlayan hat üzerinde olması nedeniyle yaşanan trafik yoğunluğu böylece hem azalacak hem de köprülü kavşaklar sayesinde kesintisiz trafik akışı sağlanacak."

Köprü yapım çalışmaları için yarından itibaren bulvardaki trafik akışının alternatif güzergahlardan sağlanacağı bildirildi.

Alternatif güzergahlar

Açıklamaya göre çalışmalar nedeniyle trafik akışı yarından itibaren Sanayi Bulvarı-Eskişehir yolu istikameti Sanayi Bulvarı'ndan 2664. Sokak, 2472. Cadde, 2473. Cadde ve 2480. Sokak üzerinden tekrar Sanayi Bulvarı'na; Sanayi Bulvarı-İstanbul yolu istikameti ise Sanayi Bulvarı üzerinde normal ulaşım güzergahının yanında oluşturulan yan yol üzerine yönlendirilecek.

???????Çalışmaların 90 gün sürmesi planlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan