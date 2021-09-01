'Şaşkınlık içerisindeyim' Haluk Levent koronavirüse yakalandı

AHBAP Derneği kurucusu müzisyen Haluk Levent, Twitter'dan yaptığı açıklamada, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

AHBAP Derneği kurucusu müzisyen Haluk Levent, Twitter'dan yaptığı açıklamada, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Kişisel sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Levent, 'Dün yaptırdığım PCR testi pozitif çıktı. Ben de inanamıyorum şaşkınlık içerisindeyim. Hiçbir belirtisi yok. Bu nedenle birkaç gün dinlenmem gerecek. Doktor; iki kez aşı olduğumdan dolayı, böyle sağlıklı ve hafif atlattığımı söyledi' ifadelerini kullandı.

DÜN KONSER VERDİ

Anadolu Rock müziğinin güçlü sesi Haluk Levent, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Balıkesir'de sahne almıştı...

BAŞKANLIĞI BIRAKIYOR!

6 yıldır AHBAP derneğinde başkanlık yapan Haluk Levent sevenlerini üzen bir haber verdi. Gelecek yılın 26 Kasım tarihinden itibaren yurt dışına yerleşeceğini açıklayan ünlü şarkıcı, AHBAP'taki görevini ise başkasına devredeceğini açıkladı. Twitter hesabından paylaşım yapan Haluk Levent, müzik yapmak ve kendine zaman ayırmak istediğini söyledi.

Haluk Levent'in paylaşımı şöyle:

"Gelecek yılın 26 Kasım günü görevi yeni arkadaşlarımızdan birisine devredip yurtdışına yerleşiyorum. AHBAP üyeliğim devam edecek. Ahbap'ta 6 yıl dolmuş olacak. Artık müzik yapmak ve kendime zaman ayırmak istiyorum. Yani 1,5 yıl daha katlanacaksınız bana..."

Haluk Levent, 2017 yılında da, kurucusu olduğu Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP)'ın başkanlığını bırakmayı düşündüğünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu.

Kaynak: Hürriyet