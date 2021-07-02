Şaşkın hırsızlar girdikleri dükkandan kaşarı bile çaldı

Kağıthane'de gözüne kestirdikleri işyerini nasıl soyacaklarına karar veremeyen hırsızlar, sokak içerisine gelip önce dükkanların önünde oturdular, daha sonra da sokak içerisinde dakikalarca dolandıkları anlar kameraya böyle yansıdı.

Kağıthane'de gözüne kestirdikleri işyerini nasıl soyacaklarına karar veremeyen hırsızlar, sokak içerisine gelip önce dükkanların önünde oturdular, daha sonra da sokak içerisinde dakikalarca dolandıkları anlar kameraya böyle yansıdı. Laptop, televizyon, içinde yaklaşık 2 bin 500 TL para olan kumbara çalan hırsızlar, kaşarı da alarak işyerinden çıktı.

Olay, 26 Haziran günü saat 00.15 sıralarında Kağıthane'de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, hırsızlar Kemal K. isimli şahsa ait işyerini gözüne kestirerek, geceyi beklemeye başladı. İşyeri sahibinin dükkanı kapatarak gitmesi üzerine hırsızlar sokak içerisinde daha sık gezerek, sokaktaki insan hareketliliğini takip etti.

Sokakta şaşkın şaşkın dolandılar

Gecenin ilerleyen saatlerinde işyerinin olduğu sokağa tekrar gelen hırsızlar, bu defa nasıl soyacaklarına karar veremedikleri ve sokaktaki araç hareketliliğinde dolayı, sokakta şaşkın şaşkın dolanmaya başladı. Hırsızlardan bir tanesi önce gelip dükkanın önüne oturdu, daha sonra sokağın öbür tarafına geçerek başka dükkanın önünde oturdu. Bir süre sonra diğer arkadaşları kağıt toplamada kullanılan el arabasıyla sokağa geldi. Hırsızlar bu defa o arabayla sokak içerisinde ileri geri yaparak gezmeye başladı.

İşyerindeki kaşarı bile çaldılar

Sokak içerisinde uzun süre dolanan hırsızlar bir süre sonra işyerinin camını kırıp içeriye girerek, laptop, televizyon, içinde yaklaşık 2 bin 500 TL para olan kumbara ile kaşar ve yiyecek malzemeleri çalarak sokaktan kaçtı. Sabah işyerine gelen Kemal K., polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Olay yerinde inceleme yapan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şahısların emniyette kayıtları bulunan A.Ç. ile S.E. olduğunu belirledi.

Kurtulmak için hırsızlar polise, 'Serbest kalınca malzemeleri geri vereceğiz' dedi

Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu A.Ç. isimli hırsız Gültepe Mahallesi Talatpaşa Caddesinde, S.E. ise telsiz mahallesi Ulu sokak üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen hırsızlar ilk ifadelerinde, malzemeleri çaldıktan sonra hurdacıya sattıklarını ve serbest kalınca da hurdacıyı bulup malzemeleri alarak sahibine teslim edeceklerini söyledikleri öğrenildi. Hırsızların emniyetteki işlemlerinin sürüyor. Hırsızların sokakta dakikalarca dolandıkları anlar kameraya yansıdı - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı