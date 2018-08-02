Saski, Tekkeköy'deki Alt Yapı Çalışmalarının Yüzde 85'ini Tamamladı

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Kamil Demircioğlu, Tekkeköy ilçesinde alt yapı çalışmalarının yüzde 85'ini tamamladıklarını söyledi.

Tekkeköy İlçesi Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Şahin ve yönetim kurulu üyeleri SASKİ Genel Müdürü Kamil Demircioğlu'nu makamında ziyaret etti. Dernek Başkanı Şahin, alt yapı çalışmaları nedeniyle Demircioğlu'na plaket verdi. SASKİ'nin Tekkeköy ilçesine çok önemli alt yapı hizmetleri yaptığını belirten Tekkeköy Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Şahin, "Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı da de önemli yatırımlar yaptı. Allah bu hizmetleri verenlerden razı olsun" dedi.

Tüm ilçelere olduğu gibi Tekkeköy ilçesine de önemli alt yapı çalışmaları gerçekleştirdiklerine dikkat çeken SASKİ Genel Müdürü Kamil Demircioğlu, "Tekkeköy ilçesinde Halil Ekinci Bulvarı, Baki Esen Bulvarı ve Vatan Caddesi gibi önemle arterlerde kanalizasyon ve yağmursuyu çalışmalarını büyük oran tamamlandık. Tekkeköy'deki alt yapı çalışmalarının yüzde 85'ini tamamladık. Hala da çalışmalarımız aralıksız olarak devam ediyor" diye konuştu.

"Samsun kırsal kesimlerindeki mahalleleri suya kavuşturacağız"

Tekkeköy ilçesinde içme suyu yatırımları da yaptıklarının kaydeden Demircioğlu şunları söyledi:

"Tekkeköy ilçesinin kırsal kesimlerinde de içme suyu yatırımları yaptık. İlçedeki içme suyu yatırımlarımız devam ediyor. Elimizi taşın altına koyduk. Durmak yok hizmete devam edeceğiz. Bunun için çok kararlıyız. Ne pahasına olursa olsun Samsun kırsal kesimlerindeki mahalleleri suya kavuşturacağız."

Demircioğlu, SASKİ olarak 17 ilçede kanalizasyon ve yağmursuyu alt yapı ile içme suyu inşaat çalışmalarının devam ettiğini söylerine ekledi. - SAMSUN