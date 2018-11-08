Saski Tarafından Mentörlük Sisteminin Temelleri Atıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından usta çırak ilişkisini ön plana çıkararak kurum personellerini hem bilgi, hem performans yönünden daha üst seviyelere taşımak için mentörlük sisteminin temelleri atıldı.

SASKİ tarafından kurum personellerini daha iyi seviyelere ulaştırmak için mentörlük sisteminin temelleri atıldı. SASKİ Akademi bünyesinde mentörlük sisteminin temellerini attıklarını belirten İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Zeki Koç, usta çırak ilişkisiyle kurum personellerini hem bilgi hem performans yönünden daha iyi hale getireceklerini ifade etti.

Mentörlük sistemine ilişkin detayları paylaşan Koç, "Bu konu ile ilgili eğitim taleplerini alarak planlamamızı yaptık. Eğitim konularını ve eğitimlerde yer alacak personelleri belirledik. 'Bilgi Yönetimi ve İş Takibi' başlıklı eğitimimizi tamamladık. Bu sistemle amacımız personellerimizin niteliğini mesleki ve teknik anlamda arttırmak. Yetenekleri ortaya çıkararak kariyer yönetimine destek sağlamak. Mesleki ve teknik anlamda tecrübeli personellerimiz bu deneyim ve bilgilerini diğer personellerimize aktaracaklar. Kurum içerisindeki bu eğiticilerimizi de eğitimlere göndererek birçok alanda daha uzman hale getirecek ve alanlarında sertifika almalarını sağlayacağız. Böylece SASKİ Akademi bünyesinde nitelikli bir eğitici kesimi ortaya çıkacak. Bu da eğitim bütçemizde önemli bir tasarrufu beraberinde getirecek. Mentörlük sistemi ile eğitimler her yıl düzenli olarak tekrarlanacak. Vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunmak için çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - SAKARYA