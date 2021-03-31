SASKİ Genel Müdürlüğüne Yiğit Turan atandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü görevine Yiğit Turan getirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü görevine Yiğit Turan getirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdür Yardımcılığı ve Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı görevlerini başarıyla yürüten Turan, SASKİ Genel Müdürü olarak görevlendirilmiştir. Turan'a yeni görevinde başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek