Saski Genel Müdürü Yıldız Görevine Başladı

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü görevine getirilen Fatih Yıldız, görevine başladı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Su Arıtma Dairesi Başkanlığı görevinden, SASKİ Genel Müdürlüğü'ne atanan Yıldız, makamına gelerek, yeni görevine başladı.

"Samsun'daki alt yapı eksiklerini belirleyeceğiz"

Kamil Demircioğlu'nun bıraktığı bayrağı daha da yükseklere çıkarmak için daha çok çalışacaklarını ifade eden Yıldız, "Samsun'daki altyapı eksiklerini belirleyip en kısa zaman da çözüme kavuşturacağız. Karadeniz'in en büyük illerinde biri olan şehri layık olduğu yere taşımak bizim boynumuzun borcudur. Tek hedefimiz, SASKİ personeli ile daha güzel alt yapı yatırımlara imza atmaktır. Bunu da başaracağımıza inanıyorum. Yeter ki Cenab-ı Allah bizi bu zor ve meşakkatli görev de utandırmasın" dedi.

"Samsun'un ufkunu açacağız"

Samsun'un ufkunu açmak için personelle el ele vererek çalışmalar yapacaklarını aktaran Yıldız, "Samsun'da olmaktan büyük onur duydum ve inşallah güzel işler yapacağız. Bunu için SASKİ personelimiz her zaman yanım da olmaları bana güç ve kuvvet verecektir. 5 yıl içinde Samsun'u o parlak dönemine getirmek için ne gerekirse yapmaya kararlıyız" diye konuştu.

Genel Müdür Yardımcıları Kemal Kaya ve Cihan Güller ile daire başkanları ve personelle tanışıp, her şeyin eskisinden çok daha güzel olacağını kaydeden Yıldız, çok işlerinin olduğunu, en kısa zaman da çalışmalara hız vereceklerini de sözlerine ekledi. - SAMSUN

Kaynak: İHA