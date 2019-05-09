Saski Genel Müdürü Yıldız'a Ziyaret

Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nihat Soğuk, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Taner Özden ile meclis üyeleri, SASKİ Genel Müdürü Fatih Yıldız'ı ziyaret etti.

Yıldız, ilçelerdeki altyapı sorunlarına çözmek için ne gerekiyorsa yapmaya kararlı olduklarını belirterek, "İlçelerimizin altyapı sorunlarını çözmek boynumuzun borcudur. İlçe belediye başkanları ile el ele vererek sorunları kökünden çözeceğiz. İnşallah ilçelerimizi layık olduğu yere getirmek için çalışacağız." dedi.

İlçelerin kırsal kesimlerindeki sorunları da çözmek için çok çalışacaklarını anlatan Yıldız, "Kırsaldaki kesimdeki mahallelerin altyapı sorunlarını çözmek için daha çok çalışacağız. SASKİ Genel Müdürlüğü personeliyle sorunları çözmek için var gücümüzle geceli gündüzlü çalışacağız. Başarılı olacağımıza da inanıyorum. Allah'ın izni, Başkanımız Mustafa Demir'in de katkılarıyla Samsun çok güzel yerlere getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Soğuk da Yıldız'a görevinde başarılar dileyerek, Samsun'da büyük altyapı projelerine imza atacağına inandıklarını söyledi.

Kaynak: AA