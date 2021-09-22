SASKİ Genel Müdürü Yanık'tan Havza'ya ziyaret - Haberler
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SASKİ Genel Müdürü Yanık'tan Havza'ya ziyaret

AA / Özgür Uyaroğlu - Haberler | Güncel
SASKİ Genel Müdürü Yanık'tan Havza'ya ziyaret

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Bahattin Yanık, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret etti.

HAVZA (AA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Bahattin Yanık, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret etti.

Yanık, Özdemir ve AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan'a Havza'da SASKİ'nin 2021 yılı çalışma planı kapsamında tamamlanan ve devam eden işleri hakkında bilgi vererek, yapılacak işler hakkında istişarede bulundu.

Yanık, talepler ve ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanan 2021 yılı çalışma planı doğrultusunda hava şartları el verdiği sürece çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Özdemir de SASKİ'nin ilçede önemli hizmetlerde bulunmaya devam ettiğini dile getirerek, "İlçe merkezinde, kırsal mahallelerimizde önemli projeleri hayata geçiren SASKİ Genel Müdürümüze ve ekibine teşekkür ediyorum. Havza Belediyesi olarak bizler de halkımıza hizmet götürmek adına SASKİ ekiplerimize gerekli desteği vermekteyiz. Amacımız ilçe genelindeki su ve altyapı hizmetlerindeki kaliteyi en üst düzeye çıkarmak." dedi.

AA / Özgür Uyaroğlu - Son Dakika Haberleri
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Haber: SASKİ Genel Müdürü Yanık'tan Havza'ya ziyaret - Haberler
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