SASKİ'den vatandaşlara uyarı Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Kurban Bayramı'nda kesimlerin ardından hayvansal atıkların yağmursuyu ve kanalizasyon hattına atılmaması konusunda uyarılarda bulundu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Kurban Bayramı'nda kesimlerin ardından hayvansal atıkların yağmursuyu ve kanalizasyon hattına atılmaması konusunda uyarılarda bulundu.

SASKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "SASKİ Genel Müdürlüğümüze bağlı tüm birimler, bayram tatili boyunca koordineli bir şekilde çalışarak halkımızın hizmetinde olacaklar. Vatandaşlarımızdan ricamız daha temiz bir çevre için kurban atıklarının yetkililerin belirlediği alanlara bırakmaları. Kanalizasyon şebekelerine atılan atıklar, hatlarda zaman zaman tıkanmalara ve arıtma sistemlerinin zarar görmesine neden olmaktadır. Vatandaşlarımız bayram süresince acil durumlarda 185 SASKİ çağrı merkezi üzerinden 24 saat bizlere ulaşarak bilgi alabilir, dilek ve şikayetlerini bildirebilirler. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyor, ülkemize ve tüm Müslüman alemine mutluluk getirmesini temenni ediyorum" denildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA