SASKİ'den kuvvetli yağış uyarısı
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SASKİ'den kuvvetli yağış uyarısı

SASKİ'den kuvvetli yağış uyarısı
Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı - Haberler | Güncel

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) şehirde beklenen kuvvetli yağışa karşı vatandaşları uyardı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) şehirde beklenen kuvvetli yağışa karşı vatandaşları uyardı.

SASKİ'den yapılan açıklamada, sağanak nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara erken müdahale edilmesi için ekiplerin teyakkuzda olduğu ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre bugün saat 15.00'dan itibaren şehrimizde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Akşam saatlerine kadar sürmesi beklenen yağışlarda yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı ekiplerimiz şehir genelinde müdahaleye hazır olarak beklemektedir. Sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşlarımız ALO 185 Çağrı Merkezimiz üzerinden taleplerini iletebilir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı

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