SASKİ'den kuvvetli yağış uyarısı Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) şehirde etkisini gösteren yağışlara ilişkin olarak vatandaşları uyardı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) şehirde etkisini gösteren yağışlara ilişkin olarak vatandaşları uyardı.

SASKİ'den yapılan açıklamada, bugün akşam saatlerine kadar şehirde etkisini gösterecek olan kuvvetli sağanağa karşı vatandaşları uyardı, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tüm ekiplerin teyakkuzda olduğu ifade edildi.

Açıklamada, metrekareye 21 – 50 kilogram arasında yağış düşeceği tahmin edilirken, akşam saatlerine kadar sürmesi beklenen yağışlarda yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı ekiplerin şehir genelinde müdahaleye hazır olarak beklediği belirtildi.

Ayrıca, vatandaşların ALO 185 Çağrı Merkezi üzerinden SASKİ'ye ulaşabileceği bildirildi.

Kaynak: AA