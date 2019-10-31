SASKİ'den kuvvetli yağış uyarısı
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından kent için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından kent için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
SASKİ'den yapılan açıklamada, 31 Ekim Perşembe gününü 1 Kasım Cuma gününe bağlayan gece 24.00'ten itibaren kuvvetli yağış beklendiği, ekiplerin yaşanabilecek sorunlara karşı sahada olacağı bildirildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, 31 Ekim Perşembe gününü 1 Kasım Cuma gününe bağlayan gece 00.00'dan 1 Kasım Cuma günü saat 18.00'e kadar metrekareye 21-50 kilogram arasında düşecek şekilde kuvvetli yağış beklenmektedir. Ekiplerimiz meydana gelebilecek sorunlara karşı sahada olacaklardır. Vatandaşlarımız herhangi bir problem yaşamaları durumunda ALO 185 Çağrı Merkezi üzerinden 7/24 kurumumuza ulaşım sağlayabilirler."