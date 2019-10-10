SASKİ'de numaratör sistemine geçildi

10.10.2019 15:27

Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünde (SASKİ) vatandaşlara daha iyi ve hızlı hizmet verilmesi amacıyla numaratör sistemine geçildi.



SASKİ Genel Müdürlüğü, halka sunmuş olduğu konforlu hizmetlerine Mobil SASKİ'den sonra bir yenisini daha ekledi. Vatandaşların SASKİ'ye geldiklerinde alacakları hizmetlerin düzenli bir şekilde kendilerine sunulması ve zaman kayıplarının önlenmesi amacıyla özellikle iş yoğunluğunun fazla olduğu abone birimlerinde numaratör sistemine geçildi. Abone Servisi ziyaret eden SASKİ Genel Müdürü Fatih Yıldız, emeği geçen personele teşekkür etti.



SASKİ'nin zaman zaman uygulamaya koyduğu yeni projeler olduğunu söyleyen Fatih Yıldız, "Bu projelerimizin asıl amacı vatandaşımıza sunduğumuz hizmetin kalitesini ve konforunu arttırmaktır. Bu kapsamda Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir Bey'in hizmet anlayışına uygun bir şekilde uygulamaya koyduğumuz bu proje ile genel müdürlüğümüze gelen vatandaşlarımıza konforlu ve kaliteli hizmet sunuyor ve zaman kayıplarını da önlemiş bulunuyoruz" dedi.



Numaratör sisteminin hayata geçtiği günden itibaren düzenli bir şekilde hizmet almaya başlayan vatandaşlar, uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek yetkililere teşekkür ettiler. - SAMSUN

Kaynak: İHA