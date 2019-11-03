SASKİ abone yönetiminde yeniliklerin öncüsü

03.11.2019 16:04

SASKİ tarafından hayata geçirilen 'Yeni Nesil Abone Yönetim Sistemi' ilgi görmeye devam ediyor. Bu kapsamda son olarak KASKİ'nin ilgili idarecileri sistemi yerinde inceledi. SASKİ'den yapılan açıklamada Türkiye'ye örnek olacak birçok uygulama için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.



Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından hayata geçirilen ve abone yönetiminde çok sayıda yeniliği beraberinde getiren 'Yeni Nesil Abone Yönetim Sistemi' birçok kurum tarafından ilgi görüyor. Bu kapsamda son olarak Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Bilgi İşlem Dairesi Başkanı ve ekibi SASKİ'yi ziyaret ederek sistemi yerinde incelediler.



SASKİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Türkiye genelinde bulunan 30 su ve kanalizasyon idaresinin yarısından fazlasının 'Yeni Nesil Abone Yönetim Sistemi'ni inceleyerek bilgi aldığı vurgulanırken, "Vatandaşlarımıza teknolojinin imkanlarından en üst seviyede yararlanarak hizmet etmek için kurduğumuz sistemimizin ilgi görmesi bizleri son derece memnun ediyor. Bu doğrultuda KASKİ Genel Müdürlüğü'nden misafirlerimizle de sistemimizin inceliklerini paylaşarak karşılıklı fikir ve tecrübe alışverişinde bulunduk. Harita tabanlı bir web uygulaması olan 'Yeni Nesil Abone Yönetim Sistemi' bütün uygulamaları tek çatı altında birleştiğimiz daha hızlı ve kolay hizmet sunmamızı sağlayan bir sistem. Sahadaki tüm çalışmalarımızı mobil platformlar aracılığıyla çalışanlarımıza ulaştırabiliyor, yaşanan sorunlara otomatik müdahalede bulunabiliyoruz. Birçok işlemi coğrafi bilgi sistemi üzerinden takip edebiliyoruz. Bunun yanı sıra yine Türkiye'ye örnek olacak birçok uygulama için çalışmalarımız sürüyor. Hem vatandaşlarımıza hem de çok sayıda kurumumuza katkı sunuyor olmak bizlere ayrı bir motivasyon sağlıyor" ifadeleri kullanıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA