Saski 250 Kamyon Atık Çıkardı
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Saski 250 Kamyon Atık Çıkardı

Saski 250 Kamyon Atık Çıkardı
Habermetre - Haberler | Toplum

SASKİ Genel Müdürlüğü tarafından kentteki yağmursuyu ve atık su ana kolektör, şebeke hatlarında gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi paylaşıldı.

SASKİ Genel Müdürlüğü tarafından kentteki yağmursuyu ve atık su ana kolektör, şebeke hatlarında gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi paylaşıldı. SASKİ tarafından yapılan açıklamada, yağmurlu havalarda vatandaşların sıkıntı yaşamamaları için yağmursuyu ve atık su ana kolektör ve şebeke hatlarında robot kameralarla tespit yapıldığı vurgulandı. Düzenli ve kapsamlı temizlik çalışması yapıldığının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda 04. 11. 2020 tarihinde başladığımız ve 14 personel, 2 kombine kanal temizleme aracı, 2 adet su tankeri, 1 adet kanal görüntüleme aracı ile 200 mm - 600 mm çaplar arasında 73 bin 615 metre kanal temizliği ve görüntülemesi, 700mm -1600mm çapları arasında 27 bin 11 metre kanal temizliği ve görüntülenmesi, 4 adet terfi temizliği yapılarak toplamda 5 bin 425 ton (yaklaşık 250 kamyon malzeme) kanallardan malzeme çıkartılarak şehrimizin kanalizasyon sisteminde temizlik yapılmıştır. "

Açıklamada ayrıca SASKİ Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin, kolektör hatları ve kanalizasyon şebekelerinin sürekli deşarjını sağlamak adına, kombine kanal temizleme araçları ile düzenli olarak temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü ifade edildi.

Kaynak: Habermetre

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