Şaşırtan dekolte uyarısı
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Şaşırtan dekolte uyarısı

Şaşırtan dekolte uyarısı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü basketbolcu Cedi Osman, 27 yaşına giren oyuncu sevgilisi Ebru Şahin'in doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı karelerle kutladı. Cedi Osman'ın paylaştığı fotoğrafın altına gelen yorumlar 'pes' dedirtti. İşte detaylar...

Oyuncu Ebru Şahin ile basketbolcu Cedi Osman'ın aşkı tam gaz devam ediyor. Cedi Osman, 27 yaşına giren sevgilisinin doğum gününü, "Seni kelimelerle anlatamam aşkım. Kelimeler yetmez... Sen hep gül olur mu? İyi ki doğdun güzel suratlım. Seni seviyorum..." sözleriyle kutladı.

TAKİPÇİLERDEN 'DEKOLTE' UYARISI GELDİ

Snob Magazin'in haberine göre; Cedi Osman'ın paylaştığı aşk dolu karelerin bir tanesinde Ebru Şahin'in göğüs dekoltesi dikkat çekti.

Cedi Osman'ın bazı takipçileri, "Fotoğraf seçiminde biraz daha dikkatli olabilirdin" ve "Ebru Şahin'in daha güzel ve uygun giyindiği bir fotoğraf paylaşabilirdin" diyerek dekolte uyarısında bulundular.

Oyuncu Ebru Şahin, SMA Tip-1 hastalığı ile mücadele eden minik Deren için 10 bin liralık yardımda bulunarak takdir toplamıştı.

Şaşırtan dekolte uyarısı
Şaşırtan dekolte uyarısı

Kaynak: Snob Magazin

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