Şaşırtan Benzerlik

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan Özel Harekat Polisi Ferhat Avcı, düzenlenen törenle dünya evine girdi. 2013'te Akçakale'de şehit olan polis meruru Ferhat Avcı ile aynı isim ve soyadını taşıyan Özel harekat polisi, düğün öncesinde ise çocukluk arkadaşı şehit polisin mezarını ziyaret ederek, annesinin elini öptü. Ziyarette özel harekat polisi Ferhat Avcı'nın ağabeyinin de şehidin ağabeyi ile aynı ismi taşıdığı ortaya çıktı.

Şanlıurfa'da Özel Harekat polisi olarak görev yapan Ferhat Avcı'nın bir süredir nişanlı olduğu Burcu Ateş ile Gaziantep'in İslahiye ilçesinde nikah kıyıldı. Yapılan düğün ile dünya evine giren çift, nikah ve merasimden önce 2 Mayıs 2013'te Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi sınır kapasında görev yapan ve Suriye tarafından açılan ateş sonucu şehit edilen polis memuru Ferhat Avcı'nın mezarını ziyaret etti. Özel Harekat Polisi Ferhat Avcı damatlıkla, Burcu Ateş ise gelinlikle gittiği mezarlıkta şehit polis için dualar etti.

Anne önce şaşırdı, sonra duygulandı

Daha sonra Ferhat Avcı, şehit polisin annesini evinde ziyaret ederek, büyük bir sürpriz yapmadı. Şehit polisin annesi Garibe Avcı, hiç tanımadığı gelin ve damadı görünce önce çok şaşırdı. Özel Harekat Polisi Avcı'nın, oğlu ile aynı ismi taşıdığını öğrenen anne Garibe Avcı, gelin ve damada uzun süre sarılarak, duygusal anlar yaşadı. Gelin ve damadın elini öptüğü anne Garibe Avcı, isim ve soy isim benzerliği karşısında da şaşkınlığını gizleyemedi. "Oğlum Ferhat hoş geldin" diyerek, gelin ve damadı eve davet eden şehit annesi, "Allah'ım her şeyi denk getirmiş kurban olduğum, ya Rabbim. Ne güzel bir benzetme. Bu kadar mı denk gelir. Oğlumu görmüş oldum, çok duygulandım. Şuan dünyalar benim oldu.Böyle bir şey olduğunu duyunca kafayı yedim, çok heyecanlandım. Ne yapacağımı bilemedim" diye konuştu.

Özel Harekat Polisi Ferhat Avcı ise şehit polisin çocukluk arkadaşı olduğunu hatırlatarak, "Ferhat benim dershaneden arkadaşımdı. Şuan ki yaşadığım duyguları anlakamıyorum. Sözün bittiği yerdeyim. İlginç olan isim, soy isim, meslek ve şuan ki görev yerim. Anca bu kadar olabilir" diye konuştu.

Bir şok da dah ayaşadılar

Duygusal anların yaşandığı evde hem çift hem de şehit ailesi bir şok daha yaşadı. Ziyarette özel harekat polisinin ve şehit polisin ağabeylerinin adının da Ahmet Avcı olduğu ortaya çıktı. Hem çift, hem de şehit ailesi bir kez daha benzerlik karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı.

"Mehmet'ler de, Ferhat'lar da bitmez"

Bir süre göz yaşlarını tutamayan anne Garibe Avcı, "Allah sizi, polisi ve askerleri korusun. Allah size zarar, ziyan getirmesin" diye Ferhat Avcı ve meslektaşları için dua etti. Özel harekat Polisi Ferhat Avcı ise şehitlerin kanını yerde bırakmayacaklarını anlatarak, "Bir Ferhat gider bin Ferhat gelir. Bir Mehmet gider, bin Mehmet gelir. Nasıl ki Mehmet'ler bitmiyorsa Ferhat'lar da bitmez. Allah izini ile hiç bir şehitimizin kanını yerde bırakmayacağız. Türk'ün kimse bileğini bükmez" şeklinde konuştu.

Şehidin polis olan ve Osmaniye'ye tayin edilen Ahmet Avcı ise "Şuan dünyanın en güzel dakikaları yaşıyorum. Bu ortamı sağlayan sizlerden Allah razı olsun. Çok mutluyum. Kardeşim Ferhat burada. Gelinimiz burada. Artık bundan sonra iki Ferhat Avcı kardeşim var. Biri şehit oldu ama biri de burada, hayatta. Bu nedenle çok mutluyum" diye konuştu.

Özel Harekat Polisi Ferhat Avcı'nın damatlıkla, eşinin de gelinlikle gerçekleştirdiği ziyaretin ardından nikah işlemleri için evden ayrıldı. Şehit Polis Ferhat Avcı'nın annesi Garibe ve ağabeyi Ahmet Avcı'da Ferhat Avcı ve Burcu Ateş'in düğününe katılarak, çiftin mutlu günlerine şahitlik etti. - GAZİANTEP