Şaşılık genetik olabilir

20.02.2020 11:39 | Son Güncelleme: 20.02.2020 11:40

Şaşılığın çocuklarda sık görülen bir problem olduğunu söyleyen Göz Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı Doç. Dr. İlke Bahçeci Şimşek, erken teşhis ve tedaviyle başarılı sonuçlar alındığını da sözlerine ekliyor.

Şaşılık problemi bebeklikten erişkinliğe dek her yaş grubunda görülebiliyor. Çocukların yaklaşık yüzde 4'ünde görülebilen şaşılıkta genetik de etkili olabiliyor. Göz Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı Doç. Dr. İlke Bahçeci Şimşek, şaşılığın sadece annede babada değil, daha uzak akrabalarda olmasının da önemli olduğunu işaret ediyor ve bütün çocukların bir yaşından önce mutlaka göz hekimi tarafından kontrol edilmesinin önemli olduğunu vurguluyor.

Şaşılık problemi özellikle okul çağı çocuklarında dış görünümle ilgili olumsuzluklara yol açtığı için psikolojik sorunlara da neden olabiliyor. Bu nedenle çocuklar okul çağına gelmeden bu problemin çözülmüş olması önem taşıyor. Gözde kayma olduğunda beyinde iki farklı görüntü ortaya çıkacağından, beyin gözlerden gelen görüntüyü baskılıyor. Bu da o gözde sağlanan görüşte azalmaya sebep olarak göz tembelliğine yol açabiliyor. Göz tembelliğinin şaşılık dışında sebepleri de olduğunu söyleyen Yeditepe Üniversitesi Göz Merkezi'nden Göz Sağılığı ve Hastalıkları uzmanı Doç. Dr. İlke Bahçeci Şimşek, şu bilgileri veriyor:

"Bunlar tedavi edilmemiş yüksek hipermetrop, astigmat, iki göz numarası arasındaki farkın çok yüksek olması, doğuştan katarakt, doğuştan göz kapağının düşük olması, bir gözün uzun süre kapalı tutulması gibi durumlardır. Gerekli tedavinin erkenden yapılması ile göz tembelliği önlenebilir."

GÖZDEKİ HER KAYMA ŞAŞILIK DEĞİL

Bebeklik ve çocukluk döneminde olan kaymaların bir kısmı "yalancı kayma" olarak isimlendiriliyor. Yalancı kayma, göz kapaklarının ve burun kökünün genişliği ile ortaya çıkan yanıltıcı bir görünüm olduğunu aktaran Yeditepe Üniversitesi Göz Merkezi hekimi Doç. Dr. İlke Bahçeci Şimşek, sözlerine şöyle devam ediyor: "bu durumda mutlaka bir göz doktoruna başvurmak gerekiyor. Aynı gözün devamlı olarak kayması görmenin o gözde daha az olduğunu gösteriyor. Bu nedenle ebeveynler, bebeklerde ve çocuklarda tek gözde kayma gördüğünde göz hekimine başvurmaları gerekiyor."

CEP TELEFONU, TABLET VE BİLGİSAYAR GÖZ BOZUKLUĞUNA YOL AÇABİLİYOR

Teknolojik cihazların kullanımı göz bozukluğu için bir risk oluşturabiliyor. Çocukların cep telefonu, tablet, bilgisayar gibi cihazlara uzun süre bakmalarının miyopi denilen göz bozukluğunun ilerlemesini arttırdığını belirten Doç. Dr. İlke Bahçeci Şimşek, son yapılan bilimsel çalışmalarda miyopi ilerlemesini engelleyen en önemli faktörün gün ışığında çocuğun oyun oynaması olduğu kanıtladığı bilgisini veriyor.

ŞAŞILIĞIN TEDAVİSİ KAYMAYA GÖRE DEĞİŞİYOR

Göz kaymaları öncelikle gözlük ve bir gözün kapatılması ile tedavi edilmeye çalışılıyor. Kaymaların önemli bir kısmı bu iki basit yöntemle düzelebiliyor. Bu yöntemlerle tedavi edilmeyen kaymalarda zaman kaybetmeden cerrahi yöntemlere başvurulması gerekiyor.

Şaşılığın cerrahi tedavisi kaymanın yönüne ve derecesine göre değişiyor. Göz kası üzerinden ufak bir kesi yapılarak kaslara ulaşılıyor ve şaşılığın tipine göre kaslarda çeşitli pozisyon değişiklikleri yapılabiliyor. Gerektiği durumlarda iki göze birden müdahale ediliyor. Erişkinlerde lokal anestezi ile şaşılık ameliyatları yapılabilse de çocuklarda mutlaka genel anestezi yapılması gerekiyor. Aynı gün hastaneden taburculuk yapılıyor. Hasta bir-iki gün içinde normal aktivitelerine dönebiliyor. Ameliyat sonrası gözde hafif bir kızarıklık olabileceğinden bir hafta göz damlaları kullanılması gerekebiliyor. Hasta okula ya da işine bir hafta içerisinde geri dönebiliyor.

Kaynak: Bültenler