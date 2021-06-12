Şase yapan buzdolabı üretim haneyi yaktı
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Şase yapan buzdolabı üretim haneyi yaktı

İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - Haberler | 3. Sayfa

Şase yapan buzdolabı üretim haneyi yaktı Buzdolabı şase yaptı üretim hane de yangın çıktı Bayrampaşa'da hafta sonu iş yerinden ayrılan işçilerin fişini çekmeyi unuttuğu buzdolabı şase yapınca, üretim atölyesi yandı.

Şase yapan buzdolabı üretim haneyi yaktı

Buzdolabı şase yaptı üretim hane de yangın çıktı

İSTANBUL - Bayrampaşa'da hafta sonu iş yerinden ayrılan işçilerin fişini çekmeyi unuttuğu buzdolabı şase yapınca, üretim atölyesi yandı.

Yangın, bugün saat 12.00 civarında Bayrampaşa Topçular Mahallesi Erciyes Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, hafta sonu işyerinden ayrılan işçilerin buzdolabı fişini çekmesini unutması sonucunda şase yapan buzdolabı birden alev aldı. Kısa sürede alev topuna dönen buzdolabı dükkan içerisinde bulunan diğer cihazlara da sıçradı. Alevlerin yükseldiği iş yerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Hafta sonu olması sebebiyle boş olan iş yeri kullanılamaz hale gelirken, herhangi bir yaralanan olmadı.

Şase yapan buzdolabı üretim haneyi yaktı
Şase yapan buzdolabı üretim haneyi yaktı
Şase yapan buzdolabı üretim haneyi yaktı
Şase yapan buzdolabı üretim haneyi yaktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak

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