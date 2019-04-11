Sasbaş'tan 141 Milyon Dolarlık Ticaret

Samsun Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş. (SASBAŞ), 2018 yılında 141 milyon 204 bin 918 dolar ticaret hacmi gerçekleştirirken yine 2018 yılında 38 milyon 191 bin 132 dolar ihracat yaptı.

İhracatçı firmalara dünya pazarında rekabet güçlerini arttırmak, Türk sanayine ileri teknoloji ve ucuz hammadde girişini hızlandırmak üzere kurulan SASBAŞ, avantajlı konumu kullanıma hazır iş yerleri, ofisleri ve depolama alanları ile yatırımcılara 21 yıldır hizmet vermekte. Ayrıca, kara, hava, deniz ve demiryolu ulaşımlarının dördüne birden sahip lojistik bir merkez olan Samsun'da, hem üretim hem de ticaret yapan firmalara rekabet şansını arttıracak kurumlar vergisi muafiyeti, KDV ve gümrük vergisi muafiyeti, stopaj muafiyeti gibi cazip serbest bölge avantajları sunmakta.

Avantajlı bir konuma sahip

SASBAŞ, avantajlı konumu ile Kuzey ülkeleriyle yapılan ticaretin bir üssü olarak öne çıkmakta. Bölgede kuzey ülkeleri ile yapılan ticaret dışında, tıbbi ampul üretimi ve steril fason ilaç dolumu, sağlık sektöründe kullanılan tel ve demirden örgü sepet üretimi, organik mobilya ve kapı üretimi ile banyo yapı ürünleri gibi farklı sektörlerde üretim yapılmakta.

354 kişi doğrudan istihdam edilmekte

SASBAŞ 73 dönümden oluşmakta. 5 tane üretim ruhsatlı firma, 14 tane de alım-satım ruhsatlı firma faaliyette bulunmakta ve 354 kişi doğrudan istihdam edilmekte.

Ticaret hacmi yüzde 73 arttı

SASBAŞ'ta 2017 yılında 81 milyon 828 bin 843 dolar ticaret hacmi gerçekleşmişken bu rakam 2018 yılında yüzde 73 artışla 141 milyon 204 bin 918 dolar olarak gerçekleşti. Yine SASBAŞ'ta 2017 yılında 13 milyon 742 bin 82 dolar ihracat yapılırken bu rakam 2018 yılında yüzde 178 artışla 38 milyon 191 bin 132 dolar olarak gerçekleşti.

Ticaret hacminin yüzde 92'sini tarım ürünleri teşkil ediyor

Bölge ticaretinin sektörel dağılımı ise yüzde 92'si tarım ürünleri, yüzde 8'i sanayi ürünleri şeklinde. Bölgedeki ticaret hacminin yüzde 92'sini teşkil eden tarım ürünleri içerisinde özellikle buğday gibi dökme yükler ağırlıklı. Bölgedeki depo ve siloların 75 bin ton depolama kapasitesi bulunmakta. - SAMSUN

Kaynak: İHA