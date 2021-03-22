Sasa Polyester 2023 yılında 330 milyon dolar yatırımla elyaf üretim tesisi açacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sasa Polyester 2023 yılında 330 milyon dolar yatırımla elyaf üretim tesisi açacak

22.03.2021 10:25 | Son Güncelleme: 22.03.2021 10:28
Sasa Polyester 2023 yılında 330 milyon dolar yatırımla elyaf üretim tesisi açacak

Sasa Polyester Sanayi AŞ, 2023 yılında 330 milyon dolar yatırım bedeline sahip elyaf üretim tesisini devreye alacak.

Sasa Polyester Sanayi AŞ, 2023 yılında 330 milyon dolar yatırım bedeline sahip elyaf üretim tesisini devreye alacak.

Sasa Polyester Sanayi AŞ, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yeni bir elyaf üretim tesisi kurulmasını planladığını açıkladı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Şirketimiz tarafından yatırım bedeli tahmini 330 milyon dolar olan, yıllık 367 bin 500 ton kapasiteli elyaf üretim tesisi yatırım kararı alınmış olup yatırımın 2023 yılı dördüncü çeyrekte devreye alınması planlanmaktadır. Yatırımın ciroya yıllık katkısı bugünkü rakamlarla yaklaşık 550 milyon dolar civarında olacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musab Turan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Binnur Kaya Hülya Avşar Berrak Tüzünataç
Spor Mesut Özil Gökhan Gönül Ünal Karaman Abdullah Avcı Fernando Muslera
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sasa Polyester 2023 yılında 330 milyon dolar yatırımla elyaf üretim tesisi açacak - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 10:30:41. #1.15#
title