Sasa Filipovski: "Efes'in İyi Hazırlanamayacağını Biliyorduk"

Anadolu Efes karşısında alınan galibiyetten dolayı oyuncularını kutlayan Banvit Başantrenörü Sasa Filipovski, "Buraya iyi hazırlanarak geldik. Efes'in de hafta içi oynadığı Euroleague maçları ve yeni bir hocaları olduğundan dolayı iyi hazırlanamayacağının farkındaydık" dedi.



Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Banvit, deplasmanda Anadolu Efes'i 99-77 mağlup etti. Karşılaşma sonrası basın mensuplarına mücadeleyi değerlendiren Banvit Başantrenörü Sasa Filipovski, "Galibiyetten dolayı çok mutluyum. Bu sezon bizim için inişli çıkışlı oldu. Ama bugün buraya iyi hazırlanarak geldik. Efes'in de hafta içi oynadığı Euroleague maçları ve yeni bir hocaları olduğundan dolayı iyi hazırlanamayacağının farkındaydık. Bu fırsatı iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL