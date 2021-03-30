SASA, elyaf ve PTA tesisi yatırımlarıyla Türkiye'nin ve bölgenin polyester üretim üssü olmayı hedefliyor

Dünyanın sayılı polyester üreticilerinden SASA Polyester AŞ, Saflaştırılmış Tereftalik Asit (PTA) ve elyaf yatırımlarıyla hem istihdamı artırmayı hem de bölgenin ve Türkiye'nin polyester üretim üssü olmayı planlıyor.

Dünyanın sayılı polyester üreticilerinden SASA Polyester AŞ, Saflaştırılmış Tereftalik Asit (PTA) ve elyaf yatırımlarıyla hem istihdamı artırmayı hem de bölgenin ve Türkiye'nin polyester üretim üssü olmayı planlıyor.

SASA Polyester Sanayi AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şeker, AA muhabirine, 2015 yılında Sabancı Holding'den devraldıkları tesiste yatırımların hız kesmeden sürdüğünü söyledi.

Firmanın kendilerine geçmesinin ardından 2019 yılında devreye aldıkları yeni elyaf tesisinde günlük 1050 ton üretim kapasitesiyle çarkların döndüğünü aktaran Şeker, buradan Türkiye'nin ihtiyacını karşılamanın yanı sıra ihracat da yaptıklarını kaydetti.

Şeker, yıllık 367 bin 500 ton kapasiteli yeni bir elyaf tesisi daha yapmak için çalışmalara başladıklarını belirterek, buranın da PTA yatırımında dünya devi Amerikan Invista (Koch Industries) firmasıyla anlaştıkları 935 milyon dolarlık PTA tesisiyle aynı anda devreye gireceğini söyledi.

PTA ve elyaf tesislerinde 2023 yılında çarkların dönmeye başlayacağını aktaran Şeker, şöyle devam etti:

"SASA'nın 1,4 milyon ton olan üretimi, PTA üretimiyle beraber 3 milyon tona, bu son elyaf üretimiyle beraber de 3,5 milyon tona ulaşacak. Dolayısıyla hem Türkiye'nin hem bu bölgenin hem Avrupa'nın hem Kuzey Afrika'nın hem de Rusya'nın ihtiyaçlarını karşılayacak bir tesis olacak. Şu anda yaklaşık 4 bin 250 kişi istihdam ediyoruz iki tesisin devreye girmesiyle de çalışan sayısı 6 binin üstüne çıkacak. Şirketin cirosu da aşağı yukarı tabii ham madde fiyatlarıyla da bağlantılı 3,5 milyar doların üstüne çıkacak. SASA, bu bölgede ve Türkiye'de polyesterin üssü ve en büyük şirketi olacak."

SASA'nın bundan sonraki hedefinin polyesterin ham maddesini üretmek olduğunu, bunun için de Yumurtalık ilçesindeki arazinin tahsis edilmesini beklediklerini ifade eden Şeker, burada 2030'lu yıllarda hayata geçirecekleri 12 milyar dolarlık yatırımla bünyesinde yüzbinlerce insan çalışan, Afrika'dan Amerika kıtasına kadar polyester ihtiyacını karşılayan Çin ile rekabet edecek bir şirket haline geleceklerini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven