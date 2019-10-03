SAS Timi eski harp mayınını imha etti

SAS Timi eski harp mayınını imha etti

Milli Savunma Bakanlığı, eski harp mayınının Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Su Altı Savunma (SAS) Timi tarafından imha edildiğini açıkladı.

03.10.2019 09:36
SAS Timi eski harp mayınını imha etti

Milli Savunma Bakanlığı, eski harp mayınının Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Su Altı Savunma (SAS) Timi tarafından imha edildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Riva'da balıkçılar tarafından bulunan eski harp mayını, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Su Altı Savunma (SAS) Timi tarafından imha edildi" denildi

Kaynak: İHA
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