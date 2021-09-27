'SAS Holding Mağdurları'ndan suç duyrusu

Yaklaşık 100 kadar 'SAS Holding mağduru' soruşturmayı yürüten Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda bir araya gelerek suç duyurusunda bulundu.

YÜCE TÜRK ADALETİNE GÜVENİYORUZ

ŞÜPHELİ ÖLÜME KADAR PARALARIMIZ HER AY YATIRILDI

ADALETE GÜVENİMİZ SONSUZ

SAS Holding mağdur yatırımcı sayısının 15 bin kişiyi aştığını da kaydeden Sönmez, sözlerini şu şekilde sonlandırdı: "Her mağdurun 3 kişilik bir ailesi olduğunu düşünüldüğünde bu durum 45 bin kişinin mağdur olduğu düşünülmektedir. 45 bin kişiyi aşkın kişinin mağdur edildiği olayda adalete güvenimiz sonsuzdur. Sizlerden gerçekleştirdiğimiz adalet savaşında bizi yalnız bırakmamanı istiyoruz"

BİZ BUNUN TAKİBİNİ YAPACAĞIZ

SUÇ DUYURUSU DİLEKÇESİNDEN

Olay günü şirket kameralarının da çalışmadığı hatırlatılan dilekçede şüphelilerin 3 milyar lirayı kendilerine aldığı belirtilerek "Şüpheliler uzun bir geçmişe dayanan planları doğrultusunda hareket etmiş ve planın adım adım gerçekleşmesi sonucu kendilerine maddi menfaat sağlamak amacıyla binlerce kişiyi mağdur etmiştir" denildi.