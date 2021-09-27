'SAS HOLDİNG MAĞDURLARI'NDAN SUÇ DUYRUSU

AYDIN (DHA) - -Şirket yöneticilerinin ölümünün maddi menfaat için olup olmadığının araştırılması talep edildi

Haber -Kamera: Mustafa ESEN-Halil Sadri YILMAZ/ İSTANBUL, ATAŞEHİR'de geçtiğimiz Haziran ayında önce şirket yöneticilerinden Sibel Koçan'ın başından vurularak gasp edilmesi ve Koçan'ın eski eşi Süleyman Aydın'ın intihar etmesinin ardından paralarını geri alamadığını öne süren çok sayıda 'SAS Holding mağduru' adliye önünde toplanarak suç duyurusunda bulundu. Dilekçede holdingin saadet zinciri sistemiyle çalışmadığı, 14 şirket yöneticisinin hayatını kaybeden Koçan ve Aydın'ın ölümünden 3 milyar lira civarında bir paraya sahip olduğu belirtildi. Dilekçede cinayet ve intihar olaylarının şüphelilerin kendilerine maddi menfaat elde etme planın bir parçası olup olmadığının araştırılması talep edildi.

Yaklaşık 100 kadar 'SAS Holding mağduru' soruşturmayı yürüten Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda bir araya gelerek suç duyurusunda bulundu.

YÜCE TÜRK ADALETİNE GÜVENİYORUZ

ŞÜPHELİ ÖLÜME KADAR PARALARIMIZ HER AY YATIRILDI

ADALETE GÜVENİMİZ SONSUZ

SAS Holding mağdur yatırımcı sayısının 15 bin kişiyi aştığını da kaydeden Sönmez, sözlerini şu şekilde sonlandırdı: "Her mağdurun 3 kişilik bir ailesi olduğunu düşünüldüğünde bu durum 45 bin kişinin mağdur olduğu düşünülmektedir. 45 bin kişiyi aşkın kişinin mağdur edildiği olayda adalete güvenimiz sonsuzdur. Sizlerden gerçekleştirdiğimiz adalet savaşında bizi yalnız bırakmamanı istiyoruz"

BİZ BUNUN TAKİBİNİ YAPACAĞIZ

SUÇ DUYURUSU DİLEKÇESİNDEN

Görüntü dökümü:

-Anadolu Adliyesinden görüntü

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