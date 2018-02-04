Sarus Mobilya Kimdir?

Sarus Mobilya Firma Ortağı Ömer Coşanoğlu, Sarus Mobilya'yı daha yakından tanıtmak amacı ile Wise TV'ye konuştu.

Coşanoğlu, şu sözleri dile getirdi: "Sarus Mobilya, Adana'da yaklaşık yüz on kişilik bir ekiple modern ürün grupları, modern oturma grupları üreten bir işletmedir. Sarus Mobilya olarak modayı takip etmekteyiz. Sektörümüzün geliştirdiği ürünleri kullanarak tüketicilere konforlu ürünler üretme peşindeyiz".