Sarunas Vasiliauskas Gaziantep Basketbol'da

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol, Litvanyalı oyun kurucu Sarunas Vasiliauskas ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 1989 doğumlu, 1,88 metre boyundaki Litvanyalı oyun kurucu Vasiliauskas ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor forması giyen Vasiliauskas, çıktığı 26 maçta 14,6 sayı, 2,4 ribaund ve 6,3 asist ortalamalarıyla mücadele ederek, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ni asist lideri olarak tamamladı.