Saruhanlılı Muhtarlardan Büyükşehir'e Teşekkür

MANİSA (Habermetre) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, mahalle muhtarları ziyaretlerine Saruhanlı ilçesi ile devam etti. Daire Başkanı Ergün Aksoy, ilçede Tirkeş, Kemiklidere, Dilek ve Kayışlar muhtarlarına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını iletti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, daire başkanlığı personeli ile birlikte Saruhanlı ilçesine bağlı Tirkeş Mahallesi Muhtarı Hamza Arslan, Kemiklidere Mahallesi Muhtarı Ercan Çetin, Dilek Mahallesi Muhtarı Günnur Göztepe, Kayışlar Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda Milliyetçi Hareket Partisi Saruhanlı İlçe Başkanı Baki Ulu'yu ziyaret etti. Ziyaretlere Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Şerafettin Yüncüoğlu ve Saruhanlı Belediye Meclis Üyesi Bayram Gürdemir de eşlik etti. Ziyaretler hakkında bilgi veren Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, muhtarlara Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ilettiklerini belirterek, "Büyükşehir Belediyemizin hizmetlerinden son derce memnun olduklarını ifade eden muhtarlarımız ile sahada talebe konu olan hususlar ile ilgili de istişarelerde bulunduk" dedi. Muhtar ziyaretleri, Başkanımız Ergün'ün göndermiş olduğu hediyelerin muhtarlara takdim edilmesiyle noktalandı.

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