Saruhanlılı çiftçiye ilaçlama deposu desteği Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Saruhanlı ilçesi Yılmaz Mahallesi'nde tarımsal ilaçlamada kullanılan su deposunu yeniledi.

Yenilenen ilaçlama deposuyla çiftçiler ilaç makinelerine rahatça su alabilecekler.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmanın sağlanabilmesi amacıyla, üreticiye yönelik projelerini sürdürüyor.Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Saruhanlı ilçesi Yılmaz Mahallesinde tarımsal ilaçlamada kullanılan su deposu yenilendi. Yapılan bu çalışmanın ardından çiftçiler, depodan ilaçlama makinelerine su doldurabilecekler.

Kaynak: Bültenler