Saruhanlı'ya beton yol uygulaması
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Saruhanlı'ya beton yol uygulaması

10.03.2021 12:20 | Son Güncelleme: 10.03.2021 12:25
Saruhanlı'ya beton yol uygulaması

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Saruhanlı ilçesi Azimli-Gökçeköy Mahalleleri arasında bağlantıyı sağlayan 14 kilometrelik yolda, beton yol uygulaması gerçekleştiriyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Saruhanlı ilçesi Azimli-Gökçeköy Mahalleleri arasında bağlantıyı sağlayan 14 kilometrelik yolda, beton yol uygulaması gerçekleştiriyor.

Saruhanlı ilçesi Azimli- Gökçeköy Mahalleleri arasında bağlantıyı sağlayan ve zaman içerisinde yıpranan yol, bölge sakinleri için adeta çile dönmüştü. Mahalle muhtarları, bakımsız ve kötü görünümde olan yollarının yenilenmesi talebini Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e iletti. Mahalle muhtarlarının talebine duyarsız kalmayan Başkan Ergün, mevcut güzergahta beton yol uygulamasına başladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu; Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, MHP İlçe Başkanı Baki Ulu, Belediye Meclis Üyeleri, Saruhanlı Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Serdar Özgedik ve mahalle muhtarları ile birlikte çalışmaların devam ettiği yolda incelemede bulundu.

Bölgede yürütülen çalışma hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, "Saruhanlı ilçemizde 2 ayrı noktada beton yol uygulamamız devam ediyor. Şuanda Azimli Mahallemize giden Gökçeköy'de son bulan 14 kilometrelik hattın üzerindeyiz. Burada mekanik çalışmalarımızın büyük bir kısmını tamamladık. Aynı anda da, beton imalatlarına devam ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi ekipleri olarak, 12 ay boyunca yol yapımlarına devam ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün talimatları ve destekleri doğrulusunda güçlendirdiğimiz makine, ekipmanlarımız ve çeşitli tekniklerle sürdüğümüz yol yapımları devam edecektir. Şuanda da önümüzdeki asfalt sezonuna hazırlıklarımızı tamamlamış durumdayız. Temel ve yol genişletme çalışmalarımız başladı. Çalışmalarımızı hızlı bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. - MANİSA

Saruhanlı'ya beton yol uygulaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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