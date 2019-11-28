Saruhanlı sanayi esnafına MASKİ'den altyapı çözümü

28.11.2019 14:57 | Son Güncelleme: 28.11.2019 15:00

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşların yaşadığı altyapı sıkıntılarına son vermek için dur durak bilmeden çalışıyor. Bu kapsamda, Saruhanlı Sanayi Sitesinde de yağmur suyu hattı döşeme çalışması gerçekleştirildi. Hat döşeme işinin ardından ızgara montajları da yapıldı. Çalışmayı Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ İlçe Şefi Kerim Ali Oruç Ali Orhan da yerinde takip etti. Hayata geçirilen çalışma ile sanayi esnafının yağışlı havalarda yaşadığı sıkıntılara son verildi.

"Ekiplerin eline koluna sağlık"

Sanayi esnaflarından Necati Aydınoğlu, "Çalışmadan memnunuz. Ekiplerin eline koluna sağlık. Geçmiş yıllarda çok sıkıntı çekmiştik. Sorunlarımızla ilgilendiği için Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e çok teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: Bültenler