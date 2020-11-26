Saruhanlı'nın altyapısı yenileniyor
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Saruhanlı'nın altyapısı yenileniyor

26.11.2020 12:49 | Son Güncelleme: 26.11.2020 13:06

Saruhanlı'nın altyapısı yenileniyor Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Saruhanlı ilçesine bağlı Azimli Mahallesi'nde altyapı yenileme çalışmalarına başladı.

Saruhanlı'nın altyapısı yenileniyor

MANİSA - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Saruhanlı ilçesine bağlı Azimli Mahallesi'nde altyapı yenileme çalışmalarına başladı.

Yaklaşık bin nüfuslu olan ve göç alarak büyümeye devam eden Saruhanlı ilçesine bağlı Azimli Mahallesinde altyapının eski olması sebebiyle sorunlar yaşanıyordu. MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sorunlarına çare olabilmek için altyapı yenileme çalışmalarına başladı. Çalışmalar çerçevesinde 5 kilometre kanalizasyon ve 4 kilometre içme suyu hattı döşenecek. 42 bin metrekare de kilit parke taşı döşenerek çalışmalar tamamlanacak. Mahalle sakinleri de, çalışmaların kendileri için çok önemli olduğunu belirterek Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün sayesinde 100 yıl altyapı sorunu yaşamayacaklarını söyledi.

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Azimli Mahalle Muhtarı Osman Yanar, tüm mahallelileri adına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ve MASKİ ekiplerine teşekkür ederek, "Mahallemizde kullandığımız altyapı yaklaşık 60 yıllıktı ve ilkel yöntemlerle yapılmıştı. MASKİ Genel Müdürlüğümüz, Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün de destekleriyle bu sorunumuza çözüm oldu. Mahalle sakinlerim çok mutlu ve umutlu, çünkü 100 yıl boyunca bir daha bu sorunu yaşamayacağız" dedi.

Saruhanlı'nın altyapısı yenileniyor
Saruhanlı'nın altyapısı yenileniyor
Saruhanlı'nın altyapısı yenileniyor
Saruhanlı'nın altyapısı yenileniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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