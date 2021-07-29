Saruhanlı Mütevelli Mahallesi Çarşı Camii Rekonstrüksiyon ve Çevre Düzenleme Projesi

Yapımı 1947 yılına tarihlenen tescilli Saruhanlı Mütevelli Çarşı Camii depremler sonucu taşıyıcı duvarları hasar aldığından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından ibadete kapatılmıştır.

Yapımı 1947 yılına tarihlenen tescilli Saruhanlı Mütevelli Çarşı Camii depremler sonucu taşıyıcı duvarları hasar aldığından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından ibadete kapatılmıştır. İlçe Müftülüğü'nün talebi üzerine Büyükşehir Belediyemizce Rölöve, Restitüsyon, Rekonstrüksiyon projeleri hazırlanmış ve İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Kurulu tarafından onaylanmıştır. Tescilli Mütevelli Çarşı Camii'nin taban alanı yaklaşık 181 m2, asma kat niteliğindeki kadınlar mahfili yaklaşık 55 m2 olup, avluda yaklaşık 100 m2 bay/bayan tuvalet ve abdesthane düzenlenmiştir. Büyükşehir Belediyemizce hazırlanan Rekonstrüksiyon ve Çevre Düzenleme Projesinin uygulaması Manisa Valiliği tarafından yaptırılacaktır.

Kaynak: Habermetre