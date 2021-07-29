Saruhanlı Mütevelli Mahallesi Çarşı Camii Rekonstrüksiyon ve Çevre Düzenleme Projesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Saruhanlı Mütevelli Mahallesi Çarşı Camii Rekonstrüksiyon ve Çevre Düzenleme Projesi

Saruhanlı Mütevelli Mahallesi Çarşı Camii Rekonstrüksiyon ve Çevre Düzenleme Projesi
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

Yapımı 1947 yılına tarihlenen tescilli Saruhanlı Mütevelli Çarşı Camii depremler sonucu taşıyıcı duvarları hasar aldığından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından ibadete kapatılmıştır.

Yapımı 1947 yılına tarihlenen tescilli Saruhanlı Mütevelli Çarşı Camii depremler sonucu taşıyıcı duvarları hasar aldığından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından ibadete kapatılmıştır. İlçe Müftülüğü'nün talebi üzerine Büyükşehir Belediyemizce Rölöve, Restitüsyon, Rekonstrüksiyon projeleri hazırlanmış ve İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Kurulu tarafından onaylanmıştır. Tescilli Mütevelli Çarşı Camii'nin taban alanı yaklaşık 181 m2, asma kat niteliğindeki kadınlar mahfili yaklaşık 55 m2 olup, avluda yaklaşık 100 m2 bay/bayan tuvalet ve abdesthane düzenlenmiştir. Büyükşehir Belediyemizce hazırlanan Rekonstrüksiyon ve Çevre Düzenleme Projesinin uygulaması Manisa Valiliği tarafından yaptırılacaktır.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Fatma Girik Oğulcan Engin Sevda Erginci
Spor Ali Koç Aytaç Kara Mesut Özil Metin Oktay Hakan Reçber
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Saruhanlı Mütevelli Mahallesi Çarşı Camii Rekonstrüksiyon ve Çevre Düzenleme Projesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 14:20:44. #1.14#

title