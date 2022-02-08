Saruhanlı eski belediye başkanı Halil Yaralı vefat etti

SARUHANLI, MANİSA (İHA) - Saruhanlı eski belediye başkanlarından Halil Yaralı, tedavi gördüğü Manisa Şehir Hastanesinde 74 yaşında vefat etti.

Edinilen bilgiye göre, sağlık sorunları nedeniyle bir süredir Manisa Şehir Hastanesinde tedavi gören Yaralı, bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Yaralı'nın cenazesinin 9 Şubat Çarşamba günü Saruhanlı merkez camiinden kaldırılacağı bildirildi. Evli ve 2 çocuk babası olan Yaralı, 1984 ile 1994 yılları arasında Saruhanlı'da iki dönem belediye başkanlığı yapmıştı.

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Halil Yaralı'nın vefatı dolayısıyla yayımladığı taziye mesajında "1984-1994 yılları Saruhanlı Belediye Başkanımız, değerli ağabeyim Halil Yaralı vefat etmiştir. Kendisine yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Kendisini unutmayacağız" dedi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı - Yerel