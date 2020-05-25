Saruhanlı Devlet Hastanesi'nde hasta kabulü durduruldu
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Saruhanlı Devlet Hastanesi'nde hasta kabulü durduruldu

Manisa'nın Saruhanlı ilçesi devlet hastanesinde, sağlık çalışanlarında artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle hasta kabulünün durdurulduğu bildirildi.

Saruhanlı Devlet Hastanesi'nde hasta kabulü durduruldu
25.05.2020 22:05 | Son Güncelleme: 25.05.2020 22:05

Manisa'nın Saruhanlı ilçesi devlet hastanesinde, sağlık çalışanlarında artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle hasta kabulünün durdurulduğu bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Saruhanlı Devlet Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanlarında Kovid-19 vakalarının arttığı aktarıldı.

Açıklamada virüsün yayılmasını önlemek amacıyla hastanede bazı tedbirler alındığına işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:

"İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkanlığı ve Saruhanlı Devlet Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesinin kararı ile Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla Saruhanlı Devlet Hastanesi yataklı servisleri ve polikliniklerde verilen sağlık hizmetlerine geçici süreliğine ara verilmiş, hastanede yatan hastalar gerekli önlemler alınarak Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Kovid-19 testi pozitif çıkan hastane personeli tedavi altına alınmış, pozitif vaka temaslılarına ilişkin filyasyon çalışmaları başlatılmıştır. Bu süreçte hastanede acil servis hizmetleri verilmeye devam edecek olup, acil servise başvuran hastaların kontrolleri hastane bahçesine kurulan triaj çadırında yapılacaktır."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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