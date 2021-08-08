Saruhanlı'daki orman yangını vatandaş ve ekiplerin iş birliği ile söndürüldü
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Saruhanlı'daki orman yangını vatandaş ve ekiplerin iş birliği ile söndürüldü

Saruhanlı'daki orman yangını vatandaş ve ekiplerin iş birliği ile söndürüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde çıkan orman yangını vatandaş, orman ve itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde çıkan orman yangını vatandaş, orman ve itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı. 2 hektarlık alanın küle döndüğü yangını yakından takip eden Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, "Vatandaşımız buradaki yangın için seferber oldu. Allah beterinden korusun. Bu yangınları kim çıkarıyorsa da Allah belasını versin" dedi.

Saruhanlı ilçesine bağlı Bahadır Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda saat 14.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter, 6 arazöz ve çok sayıda orman işçisi ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı söndürme araçları sevk edildi. Yerleşim yerine yakın bir noktada çıkan yangında, dumanları fark eden bölgedeki vatandaşlar da yangın bölgesine akın etti. Traktörlerinin arkasına bağladıkları su tankerleriyle alevlere müdahale eden vatandaşlar, yangının kontrol altına alınmasına büyük katkı sağladı.

Yaklaşık 1 saat içerisinde kontrol altına alınan yangında 2 hektarlık alan küle dönerken, ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

"Bunları yakanları lanetliyorum"

Öte yandan yangının başlamasıyla birlikte bölgeye giden Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin de çalışmaları yakından takip etti. Burada gazetecilere yangın ile ilgili bilgi veren Bilgin, "Bu bir hafta 10 gündür tüm ülkemizde olduğu gibi Saruhanlı'mızın da Çakmaklı, Bahadır ve Karatepe mevkii ile birlikte 4 yerde birden yangın çıktı. Bu yangınların dördünün bir anda başlaması tesadüf değildir. Tüm ülkemizde olduğu gibi bunları yakanları lanetliyorum. Burası bizim milli servetimiz. Vatandaşımız buradaki yangın için seferber oldu. Allah beterinden korusun. Bu yangınları kim çıkarıyorsa da Allah belasını versin diyorum" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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