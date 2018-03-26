Saruhanlı'da Tütün Üreticileri Fiyatlardan Şikayetçi

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde geçtiğimiz sezonun mahsulü tütünlerin alımları başladı. Yaklaşık 10 aylık zahmetli sürecin ardından tütünlerini satmaya çalışan üreticiler, tüccarların verdiği fiyattan memnun olmadıklarını ifade ettiler.

Saruhanlı'da geçtiğimiz sezonun mahsulü tütünlerin alımına başlanırken, fiyatların düşük olması tütün üreticisini memnun etmedi. Tütün üreticileri, sözleşme yapılırken tüccar tarafından 19 liradan alınacağı belirtilen tütünlerinin fiyatının şu anda 12-13 liraya kadar düştüğünü belirtti. Çakmaklı Mahallesi'nde tütün üretimi ile geçimini sağlayan Mustafa Savran, Ali Kırbaş ve Ali İbrahim Taşkıran, tütünlerini teslim ettiklerini ama bekledikleri fiyattan satamadıklarını kaydettiler. Geçen yıl tüccar ile sözleşme yaparken fiyatın kilogramda 19 lira olacağını söylediklerini anlatan Mustafa Savran, "Bir sene boyunca uğraştık, emek verdik mahsulümüzü kaldırdık ama teslim ederken verdiğimiz emeklerin boşuna olduğunu görüyoruz. Fiyatlar 12 liraya kadar düşüyor. Başka mahalleden bir arkadaşımızın teslim ettiği tütünü borcunu ödemeyince tüccardan 'traktörünü sat borcunu öde' cevabını almış. Tüccar çiftçiye bunu nasıl söyleyebilir, çiftçi traktörünü nasıl satsın, borcunu ödemek için traktörünü satan çiftçi, toprağını nasıl sürecek, mahsulünü nasıl üretecek? İşimiz gerçekten çok zor, tütün üreticisi ürettiği mahsulden borcunu bile ödeyemez duruma düştü. Bu durumdan nasıl çıkacağız bilmiyorum" dedi.

Tütününü 15 liradan aldıklarını söyleyen Ali İbrahim Taşkıran ise, "Uzun zamandır tütünü güzel bir fiyata teslim edelim diye bekliyorduk, şimdi almaya başladılar ama beklediğimiz fiyatlara satamıyoruz. Sözleşme yaparken 19 lira olarak söylenen fiyatları tütünü teslim ederken düşürüyorlar. Benim tütünü 15 liradan aldılar. Bir yıl boyunca masraf yapıyoruz, ama karşılığını hiçbir zaman alamıyoruz. Çiftçinin bu hali ne olacak bilmiyoruz" şeklinde konuştu. - MANİSA