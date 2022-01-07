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Saruhanlı'da trafik kazası: 2 yaralı

Saruhanlı'da trafik kazası: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde hafif ticari araç ile tankerin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde hafif ticari araç ile tankerin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 11.00 sıralarında Saruhanlı'dan Dilek Mahallesi istikametine seyir halinde olan M.D. (39) yönetimindeki 45 UR 371 plakalı tanker ile karşı yönden gelen E.Ö. (54) idaresindeki 45 EF 691 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 45 EF 691 plakalı araç sürücüsü E.Ö. ve araçta bulunan kızı C.Ö. (23) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansıyla Akhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Saruhanlı'da trafik kazası: 2 yaralı

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