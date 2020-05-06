Saruhanlı'da Ramazan sofralarına cansuyu oluyorlar
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Saruhanlı'da Ramazan sofralarına cansuyu oluyorlar

Saruhanlı'da Ramazan sofralarına cansuyu oluyorlar
06.05.2020 08:39 | Son Güncelleme: 06.05.2020 08:39

Ramazan'da tenceresi kaynamayan ev kalmasın diye çalıştıklarını söyleyen Cansuyu Derneği Saruhanlı İlçe Gönüllüsü Arife Çelikel, halkın desteği ile bu mübarek ayda evlerde bereketli sofraların kurulmasına vesile olacaklarını söyledi.

Ramazan'da tenceresi kaynamayan ev kalmasın diye çalıştıklarını söyleyen Cansuyu Derneği Saruhanlı İlçe Gönüllüsü Arife Çelikel, halkın desteği ile bu mübarek ayda evlerde bereketli sofraların kurulmasına vesile olacaklarını söyledi.

Saruhanlı'da muhtaca ulaşmak için Cansuyu Derneği olarak halkın desteğine talip olduklarını söyleyen Cansuyu Derneği Saruhanlı İlçe Gönüllüsü Arife Çelikel, "Hakkın rızasını kazanmak için çalışıyoruz. Muhtacın gözündeki umudu halkımızın desteği ile yeşertmek için kollarımızı sıvadık. Ramazan ayı içerisinde erzak kolilerinden oluşan gıda ve hijyen paketlerini yerlerine teslim ediyoruz. Bu ayda herkesin hanesinde tenceresinin kaynaması için gayret ediyoruz. Ayrıca bu sene iftar çadırları ve iftar davetleri olamayacağı için bizlerin halkımızın desteği ile evlere sıcak yemek servislerimize de başlayacağız. Muhtaca nefes olmak isteyen halkımız bize 05423013445 numaralı telefondan ulaşabilir çalışmalarımıza bizzat gelerek destekte verebilir." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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